柯文哲釋善意願站台 藍議員嚇傻：拜託別來

柯文哲表態願意幫藍營議員參選人站台，但多數人都希望他能不要來。（中時資料照／趙雙傑攝）

儘管離下屆縣市議員選舉還有不算短的一段時間，但各政黨已慢慢開始備戰，而早先已表態將爭取連任的台北市長柯文哲，傳出私下承諾願意替國民黨站台，但他的這番「美意」卻嚇到許多藍營議員，甚至拜託柯P不要來。

柯文哲私下除與時代力量、社會民主黨有來往，和國民黨的互動也不錯，只要合理合法，就算是藍營議員提出的意見，他也會積極處理。另外，《自由時報》指出，前北市原民會主委陳秀惠1月請辭時，柯文哲還曾3度詢問國民黨議員李傅中武是否願意接任。

儘管如此，但對於柯文哲願意站台一事，藍營仍敬謝不敏。國民黨發言人王鴻薇就說，國民黨會派出候選人參加下屆市長選舉，所以對於柯P的好意心領了；下屆北市議會國民黨團書記長陳永德則表示，柯P願站台應是玩笑話，也拜託對方千萬別來，不然可能會害他違反黨紀。

(中時電子報)