郝龍斌赴立院訪視「八百壯士」

我要評比

國民黨副主席郝龍斌（中）7日前往立法院大門口訪視抗議年金改革不公的「八百壯士」。（姚志平攝）

對於民調支持度領先，郝龍斌表示，此為黨員認同正面選舉方向。（姚志平攝）

國民黨副主席郝龍斌7日前往立法院大門口訪視抗議年金改革不公的「八百壯士」，對於在黨主席選舉中民調支持度高過其他參選人，郝龍斌表示現在藍軍支持者最在乎的事情就是誰能帶領國民黨再起，以及能夠在選後團結國民黨。

郝龍斌說，他在每次與黨員接觸中，只談理念、政見與2018能夠勝選的策略，所以才能在民調領先，這顯示黨員認同正面選舉的方向。

(中時)