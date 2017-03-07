怕被遣返大陸 外交部示警：詐騙集團往邦交國滲透
近年來屢傳出國人在海外從事電信詐騙被逮，外交部亞非司司長陳俊賢今天指出，目前在土耳其還有10名、埃及則有40名台籍嫌犯遭到羈押，但最值得注意的跡象是，「詐騙集團有往邦交國滲透的趨勢。」
陳俊賢表示，土耳其檢方上月17日再度以涉嫌「銀行或信用卡詐騙」及「組織犯罪」為由，聲請續延押10名我國籍詐騙嫌疑犯獲准，我駐土耳其代表處持續關切本案司法進展，爭取國人遣返回台。
至於在埃及遭到羈押的40名嫌犯，陳俊賢說，其中一名主嫌服刑期未滿，還要再關3年，但是其他39名嫌犯雖然服刑完畢，但依然要面臨埃及國營電信公司提出的民事求償，平均每人須賠償17500美元，在付出罰款之前不得離境。
陳俊賢強調，這批在埃及的嫌犯儘管已被釋放，但行動還是受到限制，不得離境。如果大陸想要把這批嫌犯帶回去，就必須幫他們繳付罰款，這一點是與其他發生電信詐騙的國家比較不同的地方。不過我國不可能幫嫌犯付這筆錢，「外交部的急難救助不包括幫犯人繳納罰金」。
由於近來發生多起我國籍嫌犯遭遣送大陸，詐騙集團也有所警惕，逐漸撤出文明法治較不發達國家的據點。然而，陳俊賢說，詐騙集團有慢慢往邦交國滲透的跡象，這是我們必須要認真對待的問題，「如果連邦交國都被滲透，對我們的形象相當不好。」
(中時)
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