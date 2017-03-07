蔡英文主持諾魯總統軍禮歡迎儀式

蔡英文總統（中）7日主持諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Waqa）（右）伉儷軍禮歡迎儀式。（黃世麒攝）

蔡英文總統（左）與諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Waqa）（中）。（黃世麒攝）

聖露西亞大使艾曼紐（H.E. AMBASSADOR HUBERT EMMANUEL）7日亦出席諾魯共和國瓦卡總統伉儷軍禮歡迎儀式。（黃世麒攝）

蔡英文總統今天(7日)主持諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Waqa）伉儷軍禮歡迎儀式。

我國位在加勒比海的邦交國聖露西亞亮起「黃燈」，出現「浮動」警訊，外交部也已緊急調換駐聖露西亞大使。聖露西亞駐華大使艾曼紐（H.E. AMBASSADOR HUBERT EMMANUEL）7日亦出席諾魯共和國瓦卡總統伉儷的軍禮歡迎儀式。

(中時)