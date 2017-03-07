硬槓！平壤禁馬公民離境 馬國封北韓使館
由於北韓最高領導人的長兄金正男在馬來西亞遇刺，引發馬國與平壤外交衝突。雙方在互相驅逐大使後，北韓國營媒體周二稱，平壤禁止所有馬來西亞公民離境。而法新社指出，在雙方外交爭議白熱化之際，這可能是要把馬國民眾當人質。
據路透報導，馬來西亞得知平壤的舉措後，副總理阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）周二也宣佈，馬國不會讓北韓公民離境。
而馬國內政部副部長說，他們已封鎖北韓使館。馬內政部副部長諾加茲蘭莫哈默（Nur Jazlan Mohamed）說，他們是要確定在北韓使館內所有工作人員的人數。他表示，在馬國確定他們的人數與去向前，所有的人員都不得離開使館。
不過，據法新社報導，國營「馬來西亞國家新聞社」（Bernama）先前推文報導，馬國禁止所有北韓公民離境，但內政部稍後澄清，他們是禁止北韓使館的所有官員及工作人員離境。
朝中社引述北韓外交部的聲明稱：「所有在朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的馬來西亞國民將被暫時禁止離境，直到在馬來西亞發生的事件適當解決為止。」北韓說，他們這麼做，是要確保在馬國的外交人員及公民安全無虞。
長久以來，北韓與馬來西亞一直維持穩固的邦誼，直到金正男在吉隆坡遇害後，雙方才爆發嚴重的外交爭執。
(中時電子報)
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