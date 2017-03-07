聖露西亞浮動 外交部：持續強化合作關係

我要評比

外傳我與聖露西亞邦交出現「浮動」。外交部表示，露國現任總理查士納（Allen Chastanet）自上去年6月就任與我逐步協商兩國未來合作方向，新任駐露國大使沈正宗抵任後，將續就台露兩國合作架構進行磋商，並深化與露國各界關係。

外交部指出，台露兩國自2007年復交以來，各項雙邊合作計畫推展順利，成果頗受露國朝野肯定。露國現任總理查士納（Allen Chastanet）自去年6月就任以來，與我駐館逐步協商兩國未來合作方向。

外交部說，我國同時應查總理所請，曾派專家團赴露國考察及評估合作案，新任駐露國大使沈正宗抵任後，將續就台露兩國合作架構進行磋商，並深化與露國各界關係。

外交部強調，一向重視與露國邦誼，未來將持續強化兩國在各領域之友好合作關係。

(旺報)