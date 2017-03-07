德國軍備吃緊 彈藥即將耗盡
俄國衛星網轉錄德國《世界報》（Die Welt）報導，德國聯邦國防軍的武器彈藥量極為短缺，假如需要用武，目前彈藥儲備量只能持續幾天，意味著德國軍隊無法面對戰爭，即使是小規模的都難維持。
世界報稱，德國在冷戰期間，彈藥的儲存量足夠使用30天，但是在冷戰結束後，武器安全存量就愈來愈少，有些種類甚至只有幾天的數量。
媒體在披露之後，德國國防部拒絕對此問題發表評論，稱武器存量屬於機密事宜，不得對外發布。一名國防部代表說：「有關彈藥存量不足的消息不宜公布，我不會透露更多的說法。」
報導稱，德國已經計畫為G36突擊步槍和MG4機槍購買子彈(5.56×45mm NATO彈)，到2017年11月底，會補充2500萬枚。這批新式子彈會採環保配方，降低污染量，減少對環境損害。
德國近年的軍事任務較多，因此彈藥才會如此缺乏，在北非與中東的維和任務多少都有德國的參與。德國決定增加國防開支，國防部長烏蘇拉‧馮‧德萊恩(Ursula von der Leyen)說，德國軍事預算增加到GDP的2％。並且還計劃擴充軍隊規模，到 2024 年德軍總人數增加到198,000人。
而近年俄國威脅提升，德國以北約成員國的名義，派出約200輛軍用車輛前進波羅的海的立陶宛，包括30輛坦克以及450名士兵，防止俄羅斯擴張與侵略。
2016年，北約在7月的華沙峰會上，向波羅的海國家和波蘭部署更多的部隊，自從2014年克里米亞爆發戰爭後，北約就一直向東歐駐防部隊，許多歐洲國家也宣布增加軍事投資，包括武器研發和擴充軍隊人數，比如瑞典已決定從2018年1月1日起重新徵兵，以應對歐洲日益增長的安全威脅。
(中時電子報)
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