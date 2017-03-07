中市新增6隊環保志工投入2018世界花博環境維護
台中市今年新增環保志工小隊6隊，分別為北區淡溝里、豐原區民生里、后里區中和里、東勢區明正里、東新里及粵寧里環保志工小隊，全市環保志工隊從581隊增至587隊，人數增加411人。環保局說，市府推動「志工首都」，這批生力軍的加入，可大幅提升環保工作的服務量能，將是2018世界花博環境維護的重要力量。
環保局指出，環保志工是維護環境清潔、綠美化以及推動環保相關工作的重要力量及推手；今年新增北區淡溝里、豐原區民生里、后里區中和里、東勢區明正里、東新里及粵寧里等6隊環保志工小隊，人數增加411人，隊數也從581隊成長至587隊，打造台中為「志工首都」。
環保局長白智榮說，環保志工除帶動社區居民對環境議題的關心與參與，更提升服務量能及執行效益，感謝新加入的6個志工小隊，更謝謝長久以來協助環境清潔的環保志工們，他們無私的付出及努力，激勵了更多人參與志工，一起共創清淨家園，讓市民生活在美麗城市。
環保局強調，「2018台中世界花卉博覽會」即將到來，從試營運到正式展期共計231天，環保局目前正積極召募環保志工隊協助花博環境維護，預估約需要2,400名志工，目前約1,500人投入，正持續召募中，歡迎有意願的環保志工們報名參加。
(中時)
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