女子想不開燒炭PO臉書 警消獲報救回

7日上午9時許，27歲張姓男子27歲打110報案，電話中焦急地說他一位女性朋友在臉書PO文說「我要走了」，旁邊還放著裝著木炭的臉盆。

高巿警新興分局中山所接獲報案，立即前往自立二路的出租套房，見房門深鎖趕急通知女子母親及消防隊員到場，經女子母親同意由消防員破門進入，發現女子躺在床上、旁邊還有燃燒中的木炭及安眠藥，所幸由消防員救護後，女子恢復意識並由救護車送醫急救，據了解女子近來疑因感情因素、情緒低落，警方已請家人多陪伴及開導。

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(中時)