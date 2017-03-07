WBC》壯壯首次國外加油 帶動現場氣氛

時報旅遊的中華隊加油團邀請中信兄弟啦啦隊壯壯擔任啦啦隊。(林勝發攝)

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壯壯首次第一次到國外參與國際賽啦啦隊，他說非常興奮也很緊張，之前在台灣就有對這次加油做計劃，因為顧慮規定，所以採用不插電的方式，大聲吶喊球員口號。

壯壯也提到，這次因為是集結各隊好手來到中華隊，所以也特別印製每一位球員的加油口號，希望透過加油，讓中華隊的球員們的能直接感受球迷對他們的支持。

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這次邀請到壯壯的時報旅遊，領隊劉方表示，當時公司企劃，就希望找來中職的啦啦隊來助陣，加上壯壯是非常知名的啦啦隊成員，所以最後決定請他來到現場帶動氣氛。

這次時報旅遊經典賽加油團共100人參與，劉方說，有提供每位參加加油團的球迷，一頂帽子與球衣，另外也提供加油棒與加油看板，盼能最直接的給予隊球支持。

(中時電子報)