已讀不回？網民：這種友情叫杜甫與李白

「很重視的友情對方卻不看重，是一種怎樣的體驗？」有中國大陸網民妙喻，大概就是杜甫對李白的感覺吧。原來，杜甫曾經送給李白10多首詩，但李白卻只送給杜甫3、4首詩。

唐代詩人李白近來成了「網紅負心漢」，因為中國大陸網民發現，相較唐代詩人杜甫送李白的詩，李白贈詩給杜甫的數量明顯少了許多。

然而，李白真的不重視和杜甫的友情嗎？專家認為是兩人的年齡和精神有鴻溝。

資料顯示，李白比杜甫大11歲，兩人相遇時，李白已經是名滿天下的大詩人，而杜甫33歲還默默無聞。

中新網報導，大陸中央民族大學副教授蒙曼表示，詩人之間互相贈詩、寫詩其實是「一個大的傳統」。文人之間，很渴望表達一下對社會、對人生、對自然、包括對某個人的見解。但回覆與否又是另外一回事。

她舉例，如果後輩給前輩寫詩，「就不完全是你寫一首我就要回一首」。唐代這樣的情況不少，像李白和孟浩然就是這樣的關係。而杜甫當年是非常崇拜李白的後輩，所以當然他寫給李白的多，李白回他的少。

此外，李白和杜甫的性格也有差異。蒙曼表示，李白是個飄飄欲仙的人。他看到自己的多，看到人間的少，當然看到朋友也會少一點。而杜甫更關注人間現實，「兩人有某種精神上的鴻溝在」。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，古代平民之間互相通信很困難，所以寫的詩往往可能是自己欣賞，或給旁邊人看一看，不見得能到達對方的手中。

此外，于賡哲說，李白與杜甫的詩作很多沒有流傳下來，在未流傳下來的詩中，還不清楚是否有兩人的往來詩作。1060307

(中央社)