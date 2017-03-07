橋梁伸縮縫施工 台86線將交管
公路總局第五區養護工程處辦理台86線橋梁伸縮縫施工，將從3月9日起至22日封閉部分車道，施工路段東西向車道各採單線通車管制，請用路人注意。
公路總局第五區養護工程處指出，為辦理台86線22號橋等4座橋梁伸縮縫填縫材更換工程；包括東向及西向約7K+410～15K+045，在台南市仁德區、歸仁區共計24道伸縮縫，於3月9日起施工，預計3月22日完工。
第五區養護工程處指出，施工期間封閉部分車道，東西向各採單向單線通車管制通行，請用路人行經施工路段時，放慢車速，並依限速標誌行駛及指揮人員導引行駛。1060307
(中央社)
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