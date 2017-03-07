薩德衝擊？樂天在陸1/4門市停業

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南韓樂天集團因供地給軍方部署薩德，在中國大陸逾20家樂天瑪特遭勒令停業。樂天6日表示，由於南韓政策決定，樂天作為企業無從選擇，但始終對中國大陸懷有「深深的情義」。

路透社6日上午報導，中國大陸境內4家樂天瑪特超市接受官方檢查後被關閉。當天中午，韓聯社指這項數字增至15家，到了下午，朝鮮日報報導中國大陸23家樂天瑪特被停業，集中在江蘇、安徽和浙江等地。

報導說，樂天瑪特進軍中國大陸10多年，雖有幾次被相關部門處以罰款，但被勒令停業卻是首見。樂天瑪特在中國大陸有99家門市，等於已有1/4關門停業。

樂天為南韓部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）提供用地，成為部分中國大陸民眾抗議抵制的目標。

近期中國大陸網路流傳，樂天集團會長辛東彬接受南韓「環球新聞眼」訪問時說，「不用擔心，中國人非常市儈，無骨氣無血性，我們降價他們就買。我對樂天在中國市場的前景非常樂觀。」

中國大陸環球時報報導，樂天（中國）企業管理公司6日發表聲明指出，上述內容是「無中生有、捏造事實、違背常理、荒誕不經的虛假信息」。

聲明澄清，南韓根本不存在「環球新聞眼」媒體，樂天集團也沒有就薩德與樂天在中國大陸業務接受任何媒體採訪。

這份聲明說，「由於韓國政治政策上決定，樂天作為企業實際上沒有選擇。樂天對中國始終懷有深深的情義」，近年在開發中國大陸西部和振興東北方面投下巨資，投入公益超過人民幣1000萬元（新台幣約4550萬元）。1060307

(中央社)