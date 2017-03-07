冠脂妥偽藥 朱立倫：公會應提供辨識

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「冠脂妥」偽藥案件持續延燒，新北市長朱立倫（圖）7日表示，新北市醫師公會、藥師公會應該要儘速提供辨識的方法，讓專業人員可以清楚辨識真藥、偽藥，也讓用藥的病患安心。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月7日

「冠脂妥」偽藥案件持續延燒，新北市長朱立倫今天表示，新北市醫師公會、藥師公會應該要儘速提供辨識的方法，讓專業人員可以清楚辨識真藥、偽藥，也讓用藥的病患安心。

朱立倫今天主持完市政會議後，記者詢問，「有關於偽藥的問題，現在好像愈來愈嚴重，新北市這邊，是不是希望有一個方法，讓民眾來分辨？」

朱立倫表示，這種偽藥對於民眾來講，是非常大的一個傷害，也非常不道德的，希望檢調能夠積極的偵辦。

他說，為了要讓民眾安心，指示衛生局也要聯絡周邊包括台北市衛生局，跟新北市醫師或新北市藥師公會儘快的協調。

朱立倫說，協調的主要目的，是要讓專業的人員，包括醫師、藥師能夠比較容易辨別；否則，現在很多用這些長期處方簽的用藥者，他不安心，到底他用的是真藥還是假藥。

他說，「一方面我們嚴格查緝，另外一方面，儘快的讓民眾安心。」

新北市藥師公會日前已經通知會員，將有偽藥疑慮的批號MV503藥品先下架。如有進到這批貨號，請藥師或醫院先行下架退還原廠商。如民眾到藥局端調劑，也請藥師配合，給予更換不同批號藥品。

熱心藥師並比對出真假藥品包裝差異性，在內部群組提供相互提醒。包括外包裝的文字，製造廠址與包裝廠址的「廠」差異性，還有錫箔包裝上面膜衣錠的「衣」字差別。但涉及真藥與偽藥都同一批號，真實性還要檢驗才能確定。1060307

(中央社)