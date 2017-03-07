金正男案發酵 北韓暫禁大馬公民出境

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北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男毒殺案持續升溫。北韓今天表示，他們已暫時禁止馬來西亞人離開北韓，以確保在大馬的北韓外交人員和公民的安全。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部已通知馬來西亞駐平壤大使館此舉的理由，並說為了能與馬來西亞發展雙邊關係，北韓盼金正男案能獲得迅速公正的解決。

法新社報導，金正男在吉隆坡遇刺身亡後，北韓與馬來西亞外交齟齬升溫，北韓最新舉措可能是將境內馬國人當人質。1060307

(中央社)