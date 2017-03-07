年改公聽會取消 李來希揚言包圍考試院
考試院今天開公務人員年金改革案公聽會，自稱退伍軍人民眾鬧場，考試院宣布公聽會取消，引發中華民國全國公務人員協會理事長李來希不滿，不排除明天審查會包圍考試院。
公聽會由考試院副院長李逸洋主持，但公聽會開始後沒多久，數名未受邀、自稱退伍軍人的旁聽群眾突然高喊「為什麼沒有軍方代表？」、「你們都在騙」，場面一片混亂。
會議暫停約1小時後，李逸洋宣布，會議秩序無法維持，公聽會取消，明天召開全院審查會可表達意見。
受邀出席公聽會的李來希表示，說要開公聽會的是考試院，說要取消的也是考試院。公聽會應公開，這些退伍軍人要求參與，經他協調後，同意僅旁聽不發表意見，考試院卻不同意，「這叫公聽會嗎？」
李來希說，公聽會說開就開，說不開就不開，程序沒完成，明天審查會怎麼開？他要求擇期再開，不然明天審查會可能會有進一步動作，不排除包圍考試院，以表達抗議。
他說，昨天接到開會通知稱邀4個公務人員相關團體與會，到場發現有5個團體，根本還沒立案的「公務革新力量聯盟」竟受邀出席，特定媒體還大篇幅報導，打壓軍公教人員，實在太可惡。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。