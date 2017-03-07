年改公聽會取消 李來希揚言包圍考試院

考試院今天開公務人員年金改革案公聽會，自稱退伍軍人民眾鬧場，考試院宣布公聽會取消，引發中華民國全國公務人員協會理事長李來希不滿，不排除明天審查會包圍考試院。

公聽會由考試院副院長李逸洋主持，但公聽會開始後沒多久，數名未受邀、自稱退伍軍人的旁聽群眾突然高喊「為什麼沒有軍方代表？」、「你們都在騙」，場面一片混亂。

會議暫停約1小時後，李逸洋宣布，會議秩序無法維持，公聽會取消，明天召開全院審查會可表達意見。

受邀出席公聽會的李來希表示，說要開公聽會的是考試院，說要取消的也是考試院。公聽會應公開，這些退伍軍人要求參與，經他協調後，同意僅旁聽不發表意見，考試院卻不同意，「這叫公聽會嗎？」

李來希說，公聽會說開就開，說不開就不開，程序沒完成，明天審查會怎麼開？他要求擇期再開，不然明天審查會可能會有進一步動作，不排除包圍考試院，以表達抗議。

他說，昨天接到開會通知稱邀4個公務人員相關團體與會，到場發現有5個團體，根本還沒立案的「公務革新力量聯盟」竟受邀出席，特定媒體還大篇幅報導，打壓軍公教人員，實在太可惡。1060307

(中央社)