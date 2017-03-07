柯P：中國動不動就恐嚇 難怪台灣要抱美國大腿
大陸國台辦主任張志軍昨日指出，今年兩岸關係最大挑戰，就是台獨勢力蠢蠢欲動，如果得不到有效遏制，「台獨之路走到盡頭就是統一」，而且這種統一方式會給台灣社會和民眾帶來巨大傷害。對此，台北市長柯文哲表示，「動不動就恐嚇，難怪台灣人要抱美國大腿」
柯文哲說，雙方的放話，對兩岸不是好現象。論語中有近悅遠來，過去大陸對台灣各種讓利，其實花很多錢，所以為何台灣向美國親近，甚至讓人批評「抱美國人大腿」，弄到讓台灣人這麼怕大陸，是北京政府要思考的。
柯文哲總結，這種話對兩岸關係進展不見得正面，這種發言應該避免。
媒體追問，近期大學一中同意書風波延燒。柯文哲說，就是口水戰，兩岸關係放話都無助於交流進展，僵下去不是辦法。他覺得，容忍是自由基礎，今天中國已經是世界的大國，「在處理台灣問題上應該更有自信，不要動不動就恐嚇。」柯說，動不動遼寧艦就來繞一圈、動不動就飛彈對準台灣，難怪台灣人抱美國大腿。
(中時)
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