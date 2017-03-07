外交部：與聖露西亞各項合作推展順利

我要評比

外交部今天表示，中華民國與友邦聖露西亞自建交以來，各項雙邊合作推展順利，日後也將繼續深化雙邊關係。

外交部長李大維昨天在立法院表示，加勒比海地區的友邦的確有浮動狀況，不過目前狀況仍在控制範圍內。而聖露西亞大使日前調離，外界盛傳聖露西亞即為「亮黃燈」友邦。

對此，外交部發言人王珮玲今天在例行新聞說明會上表示，中華民國跟聖露西亞在2007年恢復邦交，之後各項雙邊合作推展順利。

王珮玲說，聖露西亞總理闕斯納（Allen Chastanet）去年6月上任以來，與中華民國大使館逐步協商未來合作方向，中華民國也應闕斯納邀請，派遣專家團前往考察評估各項合作。

她指出，前任駐聖露西亞大使牟華瑋在任一年半期間，積極任事、鞏固邦誼，這次輪調到科威特擔任大使，只是正常調動。而新任大使沈正宗到任後，將會繼續就兩國合作架構進行磋商，同時深化與聖露西亞的朝野合作關係。

王珮玲表示，外交部對每一個友邦關係都非常重視，會全力加強鞏固，這個做法沒有改變。1060307

(中央社)