女模命案逆轉 瞿海源:司法系統出問題

陳姓外拍女模命案，昨天出現大逆轉。司改國是籌備會議副召集人瞿海源今天說，過程中違反了偵查不公開原則，是最嚴重問題，另外，從檢察官到法官，整個系統、過程都出問題。

陳姓外拍女模命案，原遭檢警羈押的死者閨密梁姓女子昨天被撤銷羈押。

司法改革國是會議籌備委員會副召集人瞿海源今天接受廣播媒體專訪，被問及對此事的看法。他說，這是司法改革可能會關心的議題，但是，是「議題」而不是「個案」，這個個案目前還不宜評論，因為正在偵查中，還未起訴。

他指出，裡面的問題不在於這個人是否冤枉，而在於過程中，報紙怎麼會知道這些事？偵查不公開，這麼細節的事都出來了，誰洩漏的？偵查不公開是最嚴重的問題，一方面可能是偵辦的系統出了狀況，第二個就是媒體拼命去挖、渲染說故事。

瞿海源認為，從檢察官到法官，整個系統、過程都出問題了；整個法官、檢察官的行為，有沒有被監督，事後有沒有被評鑑；現在有評鑑制度，經過那個程序，若認為要被評鑑，就可以送評鑑。1060307

(中央社)