尼加拉瓜和巴拿馬 中美洲消費成長最高
凱度集團（Kantar World）區域經理暨中美洲消費市場及消費者行為調查專家賈維茲（Vivian Galvez）指出，中美洲的消費，尤其是尼加拉瓜和巴拿馬兩國，有重大的成長和發展。
賈維茲認為，中美洲地區人民已開始花更多的錢購買食品、生活必需品、乳品、個人保健用品和家居照顧等大眾消費品，這種消費的成長是區域內正面經濟成長所推動的。
她說，截至2016年底，尼加拉瓜是中美洲產品消費成長最高的國家，這是過去兩年來尼國維持區域內高度國內生產毛額成長所造成的。
這位專家強調，區域內企業必須在產品上更細部分類，如食品可分為營養食品和大眾食品，以順應永續發展的趨勢，她說，據調查，中美洲地區已有27%的人民關切環保議題。1060307
(中央社)
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