郭俊麟首局失4分退場 中華隊0比4落後

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第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天首戰以色列隊，先發投手郭俊麟一開賽遭遇亂流，被敲6支安打失4分。

以色列昨晚在延長賽10局2比1擊敗地主南韓隊，24小時內面對中華隊，1局上不見疲態，從1棒到4棒，福爾德（Sam Fuld）、凱利（Ty Kelly）、戴維斯（Ike Davis）與傅雷曼（Nate Freiman）連4支安打，攻下2分。

郭俊麟最快球速148公里，連挨4安打後，飆出三振，但還是擋不住以色列安打串連，拉凡威（Ryan Lavarnway）在滿壘情況下敲安打，以色列追加2分。

郭俊麟共面對8名打者，用29球，被敲6支安打，失4分退場。中華隊換上陳冠宇接手，飆出三振，結束以色列這局攻勢。1060307

(中央社)