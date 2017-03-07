藍委：陳師孟任監委 民進黨證成免死金牌

國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安今天說，相信前總統府秘書長陳師孟一旦上任監察委員，民進黨證就成了免死金牌，這絕對是被民眾唾棄的，獨立審判的空間也會被污染。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府日前公布提名名單，包括陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線。

對此，國民黨立法院黨團今天召開記者會，蔣萬安在會中指出，陳師孟說要清除司法敗類，而陳師孟所認定的司法敗類就是有黨國思想的法官、過去辦前總統陳水扁的法官，這不是干預司法，什麼才是干預司法，他相信陳師孟一旦上任成為監察委員，民進黨的黨證就會被成免死金牌，這絕對是被民眾所唾棄的。

蔣萬安說，法官獨立審判的空間，絕對不容侵犯，若是照總統蔡英文一直提名像陳師孟這樣的人擔任大法官、考委或是監委，獨立審判的空間就會被綠色恐怖所污染，難道這是蔡總統想要的司法改革嗎？

與會的國民黨立委吳志揚表示，根據憲法增修條文、監察院監察委員自律規範，監委需超出黨派、保持中立、保有高尚品格、謹言慎行等，所以從這些職權要求與行為規範可看出，陳師孟是不適任的，希望蔡總統撤回對陳師孟的提名，否則就是對自己的司法改革，開最大的玩笑。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，國民黨團對陳師孟個人的看法，或是適不適合擔任監委，大可以在行使同意權時表達態度。他也說，要說陳師孟的說法就是污染司法獨立，言過其實。

李俊俋表示，現實狀況下，法官、檢察官沒有任何退場機制，唯一的退場機制是彈劾，彈劾後還要送公務員懲戒委員會，沒有陳師孟說的那麼簡單，也不會向國民黨團批評的，會影響司法獨立性。1060307

(中央社)