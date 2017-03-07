土豪哥勒戒後無再施用之虞 吸毒不起訴
涉及W飯店小模毒趴命案的「土豪哥」朱家龍，本月3日戒治期滿，隨後因涉及藥事法轉讓偽禁藥致死罪，4日遭台北地院羈押禁見。另方面，由於戒治所指朱家龍無繼續施用毒品之虞，台北地檢署今依法處分不起訴。
北檢署上月偵結起訴W飯店毒趴命案，將全案移審北院，藥頭江哲偉、張子奕遭羈押禁見。求刑12年的朱家龍因施用安非他命在新店戒治所觀察勒戒39天，戒治所證明指2人已無繼續施用毒品之虞，檢方開出釋票並行文北院，法官3日提訊2人開庭。
朱家龍在羈押庭中否認起訴內容，強調案發後都在家悔過沒出門，願交出護照每日報到，哽咽懇求交保返家懺悔；檢察官痛批心態可議，想交保卻不是向死者和被害人家屬道歉、懺悔，法官最後諭知羈押禁見。
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(中時)
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