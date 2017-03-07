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圖輯》WBC中華隊vs.以色列直擊！

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／首爾－台北連線報導
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加油隊長壯壯
台灣應援團由加油隊長壯壯（前中）率領球迷為中華隊加油。（中央社）
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中華隊7日在經典賽首戰以色列，大批台灣加油團也前進首爾高尺巨蛋，帶著國旗和加油道具力挺，希望中華隊在本屆賽事開出紅盤。

中華隊球迷
台灣球迷帶著國旗到高尺巨蛋替中華隊加油。（中央社）

可惜中華隊先發投手郭俊麟壓不住陣腳，主投0.2局就被敲出6安，僅投29球就失4分退場，換上左投陳冠宇才壓制住以色列打線。

(圖片)

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WBC經典賽　中華郭俊麟先發
中華隊7日在第4屆世界棒球經典賽（WBC）首戰以色列隊，由旅日投手郭俊麟（圖）先發。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月7日
戴維斯
以色列戴維斯敲出1分打點安打。(林勝發攝)
郭俊麟退場
郭俊麟先發0.2局失4分退場。（林勝發攝）
郭俊麟退場
郭俊麟先發0.2局失4分退場。（林勝發攝）
陳冠宇救火
中華隊左投陳冠宇首局就上場救火。（林勝發攝）
拉凡威
以色列捕手拉凡威3局上從陳冠宇手中敲出全壘打。（林勝發攝）
拉凡威全壘打
以色列的拉凡威在3局上敲出全壘打，回到本壘與隊友擊掌慶祝。（林勝發攝）
蔡明晉
中華隊第三任投手蔡明晉4局上讓以色列擊出雙殺打。（林勝發攝）
張志豪
張志豪回壘不及，遭以色列製造雙殺守備解危。(林勝發攝)
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關鍵字：中華隊以色列WBC經典賽
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