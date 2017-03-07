一技之長在身　浪子回頭翻轉人生！

勞動部勞動力發展署中彰投分署所開辦多項自辦職前訓練課程，105就業率高達96.02％，助求職者培養自身專才！（陳世宗翻攝）

「一技在身勝過萬貫家財！」現在找頭路，是否擁有專業技能是不少企業主徵才的條件，很多人都會為缺少一技之長而煩惱。勞動部勞動力發展署中彰投分署所開辦多項自辦職前訓練課程， 105就業率高達96.02%，助求職者培養自身專才！

今年即將滿20歲的小璘，是受法院保護管束的更生少年，國二時遭逢家庭變故，負氣離家又誤交損友，原本成績優異的他也因此遊走在是非黑白間！後來透過法院少年保護官的分享，得知有職業訓練管道，基於自己對噴漆及汽車的喜好和興趣，主動報名中彰投分署開設之汽車車身技術班職訓課程，希望重拾學習時的樂趣，奪回原本正常的人生。

「小璘」剛加入職訓時，對學習環境充滿新鮮感，心裡抱著「好像很好玩、我喜歡！」的心情投入在課程中。但隨著進度漸深，加上作息不規律，致學習和實習的效率不佳，讓他倍感挫折；在輔導員與分署老師不斷引導下，小璘慢慢調整自己的狀態，學習狀況漸入佳境，老師更舉薦他參加全國技能競賽。

小璘抱持著破釜沉舟的心情加入選手的訓練，想要為自己再努力一次。小璘指出，經歷工作、當兵與職訓，自己開始會想得比較長遠。在社會工作後才知道學經歷的重要，當兵讓自己心態更加沉穩像個男人，參加職訓後認識到自己能力的不足。

小璘說，過去能在教室裡上課時我沒能珍惜，長大後從來沒奢望還能有再當學生的機會…所以現在能夠在職訓專班裡當學生，身邊有鼓勵我的老師以及切磋學藝的同學，如今又獲選成為比賽選手，這些幸運讓我萬分珍惜與感激。他現在只有全力以赴，才可以稍稍彌補過去浪擲的荒唐歲月！他感謝分署的訓練、支持及陪伴，也期許自己可以好好努力，在今年的比賽能有更亮眼的成績。

中彰投分署陳瑞嘉分署長表示，分署辦理自辦職前訓練，除了一般學員外，也有不少具特定對象身份的學員，分署的同仁都會傾盡全力提供支持和幫助。希望透過小璘的心路歷程，鼓勵更生學員或其他特殊身份學員，要好好把握讓自己改變的機會，用心學習、翻轉人生。

(中時)