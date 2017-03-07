退伍軍人鬧場年改公聽會 考試院強烈譴責

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李來希（右）率抗議者直搗考委及副院長室。（曾薏蘋攝）

針對今天上午考試院召開之公務人員年金改革案公聽會遭數名退伍軍人闖入並干擾公聽會進行，考試院發新聞稿表示強烈譴責，呼籲各界能理性討論政策，而非粗暴地破壞理性討論空間。

考試院秘書長李繼玄強調，這場公聽會邀請全體考試委員、公教團體與專家學者參加，表達各方意見，由考試院副院長、全院審查會召集人李逸洋主持，是希望能夠透過聽取各界心聲、理性交換意見，有助於接下來的全院審查會能夠更圓滿完成程序；惟少數非理性的抗議人士鬧場，跳上桌面阻撓公聽會進行，且動用言語暴力、破壞會議室麥克風等設備，令人遺憾！

李繼玄嚴正呼籲，年金改革係政府現階段最重要政策，為年金永續經營與世代正義，非做不可，溝通過程考試院仍本於權責，善盡溝通、減少誤會、化解對立。希望外界及各相關利害團體能理性面對、溝通，讓考試院能本於憲定職掌，依照憲定程序，完成年金改革法案全院審查工作。

(中時)