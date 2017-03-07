國軍單身退員宿舍 王定宇：眷屬比老兵多

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立委王定宇（中）爆料，國軍單身退員宿舍，「眷屬」比老兵多。（姚志平攝）

立委王定宇7日在記者會中指出國防部單身退員宿舍目前有1143位老兵入住，但卻有1175位眷屬，比退員還多，其中中國籍配偶或眷屬有1035位，明顯不合規定。

(中時)