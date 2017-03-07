以牙還牙 大馬北韓互禁對方人員出境

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇害，兩國因調查案件問題出現矛盾，並上升到外交戰，7日北韓先禁止北韓境內的馬國公民出境，馬國隨即也以牙還牙，禁止北韓駐馬使館人員離開馬來西亞。

據朝中社報導，北韓外務省禮儀局7日發布通告，宣布將暫時禁止北韓境內的馬來西亞公民出境。

隨後馬來西亞也立刻回敬，據鳳凰網報導，馬來西亞內政部長隨後也宣布，即刻起禁止北韓駐馬來西亞大使館的工作人員、官員離開馬國。

(旺報)