年改公聽會取消 抗議者直搗考試院長李逸洋辦公室

抗議者坐在考試院大廳，高喊「李逸洋打手」。（曾薏蘋攝）

考試院今天召開年金改革公聽會，因為遭到軍方代表鬧場，會議被迫暫停，主席李逸洋與與會代表跟考試委員溝通，雖然有考委認為不應鬧場而暫停，不過李逸洋目前頃向今天不開，李逸洋在10時48分宣布公聽會取消。

由於之前秘書長李繼玄與抗議代表斡旋，雙方達成共識，受邀角色備受爭議的公務人員革新力量聯盟代表林于凱與軍方代表地位平等，一起坐在旁聽席，但不能發言，結果李逸洋還是堅持公聽會取消，不僅惹惱軍方代表，連受邀的公務人員代表也是氣的拍桌。

李逸洋說，因為公務人員革新力量是屬於年輕代表的公務人員，是考試院正式邀請的代表，不讓人家發言，說不過去，所以今天就取消，明天早上在座四個公務人員團體一樣有機會出席審查會。

不料，今天被邀來的公務人員代表不滿，認為鬧場的又不是他們，大罵，「你是耍我們嗎？把我們邀請來，就把我們耍掉。」結果火大拆麥克風、拆電腦螢幕，公務人員說，「這不是對不起就算了，我們是被團體推薦的代表，背後有上千的公務員，這樣回去怎麼交代？」也有公務人員代表說，「我們從高雄過來耶！」「秘書長你不是協調好了嗎？」

李逸洋堅持今天公聽會取消，隨後即離開會場。

全國公務人員理事長理事長李來希也認為，剛剛不是都已經說好，只要軍方代表願意坐在一旁旁聽不發言，為何都說好了，現在又說不開了，因此號召部分抗議人士及公務人員代表上樓到副院長室找李逸洋及考試委員「聊天」，結果一上樓，李逸洋辦公室大門深鎖，一群人又轉往下一樓考委辦公室。

結果辦公室在一樓的考試委員馮正民因為辦公室在第一間，來不及鎖門即被李來希等一群人開門「拜訪」，他們要求馮正民承諾繼續召開公聽會，並承諾支持。

隨後轉往其他考試委員辦公室，但是每間考委辦公室都已經大門深鎖，十多人只好轉往一樓，坐在考試院大廳高喊抗議，並直喊，「李逸洋根本就是打手。」

(中時)