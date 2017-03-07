陸財長： 政府負債率約36.7％ 債務風險可控

對於外界關注的中國政府債務問題，大陸財政部部長肖捷今（7）日表示，當前債務風險總體可控，因為政府負債率並不高，僅約36.7％。

肖捷今日在記者會上表示，在地方政府債務問題上，財政部一直在密切關注。當前中國債務風險總體可控，至去年年底，中國中央和地方政府的債務餘額約為27.33兆元人民幣。按國家統計局前不久公布的去年GDP初步核算數計算，負債率約為36.7％。

肖捷並稱，根據我們的預測，預計到今年底，負債率也不會出現太大的變化，如果與國際水準相比，應當說中國大陸還有一定的舉債空間。

(工商)