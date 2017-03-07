詹皇看獅子王 太入戲超感性會掉淚

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯，縱橫球場如入無人之境不可一世，不過即使已為人夫為人父，實則是個超感性的大男生，他受訪時自剖，看「獅子王」會掉淚。

據「今日美國報」（USA Today）報導，電視影集「新鮮王子妙事多」（The Fresh Prince of Bel-Air）是情境喜劇，大部分觀眾看了會發噱的戲，詹姆斯（LeBron James）則有不同體會。

原來詹姆斯從沒見過自己父親，所以每當重看新鮮王子妙事多，某集飾演父親的威爾史密斯（Will Smith）出現在兒子生活中卻又離開的橋段，還有同樣是描述父子親情獅子王（The Lion King），他都感傷不能自己。

更難能可貴的，詹姆斯縱橫球場致力追求卓越，卻不忘向妻子懺悔反省說，自己享受締造紀錄的當下，卻忽略了妻子的感受，總覺得對家庭有虧欠。

他回憶，有回向摯愛的老婆說sorry，她卻不知丈夫怎麼了，詹姆斯款款深情傾訴，他非常享受成為偉大球員，卻總覺得常忽略髮妻和3個孩子對他有多麼重要，但「你們才是我的寶貝」。

此外，詹姆斯最近閱讀小說「牧羊少年奇幻之旅」（El Alquimista），感性的他說，這本書啟示他「人因夢想而偉大，實踐夢想，就能改變世界」。1060307

(中央社)