詹皇看獅子王 太入戲超感性會掉淚
美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯，縱橫球場如入無人之境不可一世，不過即使已為人夫為人父，實則是個超感性的大男生，他受訪時自剖，看「獅子王」會掉淚。
據「今日美國報」（USA Today）報導，電視影集「新鮮王子妙事多」（The Fresh Prince of Bel-Air）是情境喜劇，大部分觀眾看了會發噱的戲，詹姆斯（LeBron James）則有不同體會。
原來詹姆斯從沒見過自己父親，所以每當重看新鮮王子妙事多，某集飾演父親的威爾史密斯（Will Smith）出現在兒子生活中卻又離開的橋段，還有同樣是描述父子親情獅子王（The Lion King），他都感傷不能自己。
更難能可貴的，詹姆斯縱橫球場致力追求卓越，卻不忘向妻子懺悔反省說，自己享受締造紀錄的當下，卻忽略了妻子的感受，總覺得對家庭有虧欠。
他回憶，有回向摯愛的老婆說sorry，她卻不知丈夫怎麼了，詹姆斯款款深情傾訴，他非常享受成為偉大球員，卻總覺得常忽略髮妻和3個孩子對他有多麼重要，但「你們才是我的寶貝」。
此外，詹姆斯最近閱讀小說「牧羊少年奇幻之旅」（El Alquimista），感性的他說，這本書啟示他「人因夢想而偉大，實踐夢想，就能改變世界」。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。