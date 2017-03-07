完成觀察勒戒 土豪哥吸毒獲不起訴

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涉及W飯店女模命案的「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏2月底被依轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌起訴，3日遭台北地院羈押。台北地檢署今天審酌兩人吸毒部分，完成觀察勒戒，處分不起訴。

台北地檢署2月22日認定，「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴，對朱家龍求刑12年，洪聖晏求刑11年6月。案件由台北地方法院受理。

施用毒品部分，朱家龍、洪聖晏在1月23日被送往新店戒治所進行觀察勒戒，依法最多60天；檢方日前審酌戒治所出具證明指出，兩人已無繼續施用毒品狀況，予以開立釋票，並行文通知台北地院，台北地院法官在3日召開羈押庭並裁定兩人羈押禁見。

台北地檢署今天就朱家龍及洪聖晏吸毒部分，審酌已完成勒戒，予以不起訴處分。1060307

(中央社)