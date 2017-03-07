二二八史料 林全：去識別化盡量公開
行政院長林全今天表示，未來3年內努力配合二二八事件相關檔案資料徵集；至於內容，去識別化後能公開盡量做。
民主進步黨籍立法委員李昆澤上午在立法院質詢林全表示，遺憾國家發展委員會主任委員陳添枝上週口頭報告業務完全沒提到轉型正義檔案開放內容，是否陳添枝認為轉型正義與國發會無關？檔案徵集與開放對國發會而言不重要？
陳添枝答詢表示，國發會確實已在進行，上次業務報告沒詳細說明內容，但會提供相關資料。
李昆澤說，國發會檔案局以消極被動發函各機關提供二二八相關檔案資料，83個機關回文有資料，檔案局成立16年，仍然有165公尺、99萬頁資料突然跑出來，相關制度重大缺失，林全是否願意公開國防部、國史館等重要關鍵檔案與名單？
林全表示，相關檔案公開讓社會了解，「本來就是我們應該做的工作」。涉及人名部分，可能需要進一步確認，當時可能有些人希望知道檢舉人是誰？涉及當時法規，與對當事人某種程度隱私問題，可能會有爭執，希望從法制看，在人權保障與隱私權上是否有這個必要。
李昆澤質疑，國家機密保護法重要檔案保存期限30年，當年獎勵名單為何不能公布？見不得人嗎？
林全說，做法上可能要先去識別化後公開，這是程序，目前要做得更完整。
他說，政治檔案清查過於被動，應更積極要求各部會重新檢視所屬檔案；學者一起參與史料認定，總統蔡英文提出未來3年內把相關檔案資料徵集等弄清楚，行政院會配合努力；至於內容要全部公開到什麼地步？去識別化後能公開盡量做。1060307
(中央社)
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