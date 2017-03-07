外交報復互逐大使 大馬北韓劍拔弩張

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馬來西亞驅逐北韓大使，大馬駐平壤大使穆罕默德也遭北韓列為不受歡迎人物，北韓並下達驅逐令，兩國互相驅逐大使的報復手段，讓外交緊張情勢愈演愈烈。

北韓昨天宣布，下令驅逐馬來西亞大使，報復駐大馬大使姜哲（Kang Chol，譯音）遭逐離，並要求從5日上午10時起的48小時內離境，也就是今天上午10時前要離開北韓。穆罕默德（Mohamad Nizan Mohamad）已於2月20日被大馬召喚返國。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上月在吉隆坡國際機場遇襲喪生，已引發大馬和北韓外交齟齬。

姜哲昨天傍晚搭乘馬航班機飛往北京，同行尚包括兩名身分不明女子，其中一人可能是他的妻子。他約於今天凌晨抵達北京，但未發表談話。1060307

(中央社)