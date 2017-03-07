林書豪末節砍11分 籃網逆轉勝灰熊
NBA台裔球星林書豪在今天比賽的末節砍進11分，全場攻下18分、1助攻，帶領籃網以122比109逆轉擊敗灰熊。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場挑戰曼斐斯灰熊隊，先發上場的林書豪前3節上場17分鐘，拿下7分，送出1次助攻，並抓下3個籃板，籃網3節打完以88比91落後給灰熊。
林書豪在末節剩下5分51秒時，以一次急停跳投拿下分數，終場前2分48秒他兩罰全中拿下2分，末節剩下2分17秒他再跳投得手。
終場前1分43秒林書豪帶球伺機進攻，在隊友沒有更好出手機會的情況下，他在三分線外兩大步距離果斷出手，飆進一記特大號三分球，他在這節拿下11分。
今天林書豪上場23分鐘，攻下18分，其中11分在決勝節取得，送出1次助攻，另外抓下4個籃板，3節打完後落後的籃網，最終以122比109逆轉擊敗灰熊。1060307
(中央社)
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