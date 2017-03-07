陸兩會期間 中共將領提出：準備打仗
在中國大陸人大和政協全國「兩會」舉行期間，中共解放軍東部戰區政治委員鄭衛平提出了「丟掉幻想，準備打仗」的說法。
香港軍事專家梁國樑去年4月撰文指出，中共解放軍設立的東部戰區，戰略方向是台灣、釣魚台列嶼、關島及西南太平洋。
中國大陸國防部網站今天上傳上將軍銜的鄭衛平接受「八一電視」的專訪影音。
鄭衛平在訪問中談到東部戰區組建1年多來的情況，並強調「堅決維護以習近平同志作為黨中央的核心」。
被問到東部戰區經過1年探索時間，戰區在主戰方面該如何深入紮實推進，他說，「主戰主業主責是我們始終關注的重大問題，面對戰爭新型態，戰區新體制，戰備新要求，我們要運用全新思維理念和科學方法，引領推動軍事鬥爭準備往深處走。」
他說，這有幾個方面，一個是「堅持用習主席戰略判斷統一思想，清醒認識國際戰略形勢和我國安全環境新變化，進一步強化憂患意識，危機意識，緊迫意識，丟掉幻想，準備打仗」。 1060307
(中央社)
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