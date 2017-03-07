全中運接待團 香港靚女吸睛

全中運將在彰化登場，其中親善大使團由大葉大學的女學生擔任，大使團中有1名來自香港的梁芷欣，甜美專業模樣超吸睛。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 106年3月7日

全中運將在彰化登場，其中親善大使團由大葉大學的女學生擔任，大使團中有1名來自香港的梁芷欣，甜美專業模樣超吸睛。

全國中等學校運動會4月將在彰化登場，主辦單位彰化縣政府特別和大葉大學合作，由大葉大學學生組成親善大使團，負責接待來自全台各地的貴賓。

而在親善大使團中，有1名來自香港、就讀觀光旅遊學系四年級的梁芷欣受到矚目，而為了做好接待工作，從去年11月起就進行訓練，針對彩妝、美姿美儀以及國際禮儀等進行訓練。

梁芷欣說，自己從小在香港長大，考大學時想要前往其他國家體驗，加上高職時念的是觀光科，因此選擇到台灣求學，而她認為台灣和香港的教育不同在於，香港的老師會給學生很多東西，但是來到台灣，老師結合很多活動，以實作的方式引導累積實務經驗。

梁芷欣表示，未來她想成為專業的空勤人員，而系上也安排了一系列的專業課程，邀請專家指導學生台風、談吐以及禮儀等技巧，她從其中學習到很多，也對擔任接待大使有很多幫助。1060307

(中央社)