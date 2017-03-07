男子胯下異常鼓起 竟藏安非他命

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台北市政府警察局保安警察大隊日前在台北轉運站內執勤時，發現一名男子寒流天卻冒冷汗，胯下異常鼓起，警方上前盤查，男子脫下褲子，胯下用透氣膠帶黏好幾包安非他命被逮捕。

警員2日晚上10時20分在台北轉運站執行勤務時，候車區莊姓男子神情緊張，警方盤查時，很配合拿出證件受檢，但不斷流汗發抖，警方問「你怎麼汗流成這樣？」他坦然回說，「緊張啊」；警員發覺有異，加強盤查。

警方覺得莊姓男子胯下鼓起程度異於常人，懷疑裡面有藏違禁品，要求脫褲子接受檢查，起初不願配合，經警員不斷勸說才主動脫褲，果真胯下有用透氣膠帶黏貼2大包安非他命（淨重34.72公克）及1小包海洛因（淨重0.87公克），當場人贓俱獲。

莊姓男子向警員供稱，當日是要搭車前往台中市找朋友，因屢次攜帶毒品被警方臨檢查獲，為躲避警方查緝，特別將毒品以黏貼方式暗藏「胯下」，以為神不知鬼不覺，沒想到仍被逮，警方訊後依毒品罪嫌移送法辦。1060307

(中央社)