東京國際食品展 林佳龍水果裝行銷台中
2017東京國際食品展今天登場，台中市長林佳龍身穿水果裝出場為台中市行銷，他說，台中是花果的原鄉，他將台中生產的10項水果都穿在身上，藉此推銷台中市的優質水果。
2017東京國際食品展今天在東京幕張國際展覽館開幕，駐日代表謝長廷、農委會主委林聰賢、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、高雄市長陳菊、林佳龍等人都出席台灣館開幕式。
林佳龍手持新社文心蘭，穿上正面衣領左右各印有「台中農好禮」與「2018花現台中」宣傳字句，同時印上水蜜桃、荔枝、火龍果、葡萄、西瓜、小番茄、枇杷、香蕉、梨子與蘋果等10項水果的「水果裝」登場，與台灣其他7縣市首長一起行銷。
林佳龍表示，這次台中市首度參加東京國際食品展，市府帶著12家業者與上百種商品參加，主要訴求「茶與餅」，也獲得日人熱烈反應，覺得台中農特產與食品的質量相當好，而手上所拿的文心蘭，產量全國第一，一年出口到全世界有新台幣1.5億元，盼未來將有更多的花卉與水果外銷到日本。
林佳龍指出，台中將在2018年舉辦世界花卉博覽會，歡迎所有的日本朋友屆時到台中旅遊，去年日本旅遊協會，最推薦的海外景點就是高美濕地，除高美外也希望所有日人能一起到新社賞花海、谷關泡溫泉，並享受台中的美食。
謝長廷則說，根據調查，台灣是日本人海外旅遊的第一位，邀請大家一起到台灣旅遊，親嚐台灣美食。
東京國際食品展台灣館開幕首日即湧入眾多人潮，主辦單位預估為期4天的東京國際食品展，將吸引約7萬7000位專業人士前往參觀，成為各地食品尋求開拓商機的極佳管道。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。