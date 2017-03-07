東京國際食品展 林佳龍水果裝行銷台中

2017東京國際食品展7日登場，台中市長林佳龍（右3）身穿水果裝出場為台中市行銷，他說，台中是花果的原鄉，他將台中生產的10項水果都穿在身上，藉此推銷台中市的優質水果。中央社記者趙麗妍攝 106年3月7日

2017東京國際食品展今天登場，台中市長林佳龍身穿水果裝出場為台中市行銷，他說，台中是花果的原鄉，他將台中生產的10項水果都穿在身上，藉此推銷台中市的優質水果。

2017東京國際食品展今天在東京幕張國際展覽館開幕，駐日代表謝長廷、農委會主委林聰賢、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、高雄市長陳菊、林佳龍等人都出席台灣館開幕式。

林佳龍手持新社文心蘭，穿上正面衣領左右各印有「台中農好禮」與「2018花現台中」宣傳字句，同時印上水蜜桃、荔枝、火龍果、葡萄、西瓜、小番茄、枇杷、香蕉、梨子與蘋果等10項水果的「水果裝」登場，與台灣其他7縣市首長一起行銷。

林佳龍表示，這次台中市首度參加東京國際食品展，市府帶著12家業者與上百種商品參加，主要訴求「茶與餅」，也獲得日人熱烈反應，覺得台中農特產與食品的質量相當好，而手上所拿的文心蘭，產量全國第一，一年出口到全世界有新台幣1.5億元，盼未來將有更多的花卉與水果外銷到日本。

林佳龍指出，台中將在2018年舉辦世界花卉博覽會，歡迎所有的日本朋友屆時到台中旅遊，去年日本旅遊協會，最推薦的海外景點就是高美濕地，除高美外也希望所有日人能一起到新社賞花海、谷關泡溫泉，並享受台中的美食。

謝長廷則說，根據調查，台灣是日本人海外旅遊的第一位，邀請大家一起到台灣旅遊，親嚐台灣美食。

東京國際食品展台灣館開幕首日即湧入眾多人潮，主辦單位預估為期4天的東京國際食品展，將吸引約7萬7000位專業人士前往參觀，成為各地食品尋求開拓商機的極佳管道。1060307

(中央社)