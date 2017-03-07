月光下的男孩後勁強 台北首週票房176萬
奧斯卡最佳影片「月光下的藍色男孩」，3日在全台上映，挾著最佳影片的氣勢，上映首週台北票房突破新台幣176萬元，有觀眾認為「後勁好強」，片中濃烈的情感讓人難以忘懷。
繼「自由之心」後，好萊塢男星布萊德彼得的團隊再次打造出奧斯卡最佳影片「月光下的藍色男孩」，更一舉獲得奧斯卡最佳影片。
金馬獎最佳編劇易智言稱讚，「導演貝瑞傑金斯(Barry Jenkins)大量詩化的電影語言，情緒氛圍和線性邏輯並重的敘事結構，充滿餘韻」。
隨著「月光下的藍色男孩」獲得奧斯卡殊榮，美國也重新上映，電影院爭相爭取重新上映，全美本週加開了1000間戲院放映，即便先前已於美國上映15週，票房仍逆勢上揚，全美票房已突破2500萬美元。
電影3日在台灣上映後，首週台北票房突破新台幣176萬元，有觀眾認為「後勁好強」，片中濃烈的情感讓人難以忘懷。1060307
(中央社)
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