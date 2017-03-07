嘉市婦女抹檢僅過半 勇媽呼籲莫輕忽
嘉義市婦女子宮頸癌抹片檢查篩檢率僅52.2%，一名篩檢出子宮頸癌第1期治癒的「勇媽」賴姵瑜今天現身說法，呼籲婦女朋友千萬別輕忽。
現年65歲的賴姵瑜，今天由嘉義市衛生局保健科長林秀猜、信合美婦產科主任蕭麗真、嘉義市議員戴寧陪同召開記者會，以她自身為例，呼籲婦女朋友「6分鐘護一生」。
賴姵瑜表示，她28歲結婚，38歲那年，丈夫因腸癌離世，為了支撐起整個家庭，也為了不拖累子女，在女兒的鼓勵下，40歲以後定期做抹片檢查，50歲以後更是年年做。
去年中秋節前夕，兒子提醒她「要做抹片檢查了」，她毫不遲疑前往醫院檢查，結果檢出子宮頸癌第1期。在醫師的建議下，賴姵瑜摘除子宮，手術後恢復良好，很快回復正常生活。
林秀猜表示，子宮頸癌已排名國人十大死因的第7名，嘉義市去年符合篩檢人口數為7萬8877人，但篩檢人數僅4萬1170人，篩檢率僅52.2%，明顯偏低。
她說，女性忽視子宮頸抹片檢查的原因，主要是忙碌、沒時間、怕麻煩等，其實子宮頸抹片檢查很簡單，政府對於30歲以上女性每年有一次免費補助，建議婦女勇於受檢。
蕭麗真指出，子宮頸癌是女性癌症中，最容易早期發現的癌症，子宮頸癌的零期癌治癒率幾乎高達100%，尤其目前有子宮頸癌疫苗，愈年輕施打效果愈好，呼籲年輕女性施打疫苗加定期抹檢，徹底防範子宮頸癌發生。1060307
(中央社)
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