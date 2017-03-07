北韓射彈 南韓擬擴大制裁

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我要評比

南韓政府和執政黨自由韓國黨今天在國會召開黨政協商會議，就需要採取切實有效的對北韓額外制裁措施達成共識。

南韓聯合新聞通訊社報導，自由韓國黨政策委員長李賢在表示，雙方商定就北韓接連發射彈道飛彈加強與國際社會合作，同時加大對北韓的制裁力度。

李賢在還表示，黨政雙方一致認為，南韓軍方應保持高度戒備狀態，並計畫透過韓美「2+2」外交部長和國防部長聯席協商機制，商討後續措施。

此外，雙方還決定積極支持美國政府將北韓重新列入支持恐怖主義黑名單。1060307

(中央社)