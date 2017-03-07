防堵地方政府違法舉債 陸財政部長：多管齊下
中國財政部部長肖捷今（7）日坦言，近年來一些地方政府確實存在不同程度的違法違規舉債擔保問題，個別地區的償債能力還有所減弱。為了防範地方政府的債務風險，財政部高度重視，已經建立了風險應急處置預案和分類處置指南等一系列制度。
肖捷今日在記者會上表示，為了制止違法違規舉債擔保的行為，下一步，財政部將堅持「開前門」和「堵後門」並舉的做法，進一步健全管理機制。
所謂「開前門」，肖捷稱，就是要合理安排地方新增的債務規模。在今年提請全國人大五次會議審議的預算草案中，擬安排繼續發行地方政府一般債券和專項債券，同時也要繼續發行地方政府債券置換存量債務，以滿足地方政府的融資需求，降低融資成本。
所謂「堵後門」，肖捷稱，要嚴格落實地方政府債務限額管理和預算管理制度，健全風險預警和應急處置機制，加大對違法違規融資擔保行為的查處和問責力度。
肖捷稱，透過「開前門」和「堵後門」並行、保障和規範並舉等措施，一定能夠合理控制住地方政府的債務總量，切實把債務風險關進籠子裡。
(工商)
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