70歲包租公贏過郭董 成健保補充保費王

去年健保補充保費繳最多是住在台北信義區一名70歲包租公，共繳280萬元，是六項補充保費繳費王的「王中之王」，推估其名下至少有20間房屋出租，一年至少收租1.46億元，更是連兩年蟬連「租金王」寶座，其光是健保補充保費就繳的就比鴻海集團董事長郭台銘一年的健保費還多，可謂「功在健保」。

健保署昨日公佈六項健保補充保費繳費王，清一色都是男性，其中有五位都住在台北市，一名則住在新北市。排在「租金王」之後的是「股利王」，去年繳213萬元補充保費，為一名住在台北市松山區的60歲男性。再者為「兼職王」，去年繳185萬元，為一名住在新北市新店區的50歲男性。

「獎金王」居六項補充保費王的第四位，去年繳115萬元補充保費，為一名住在台北市信義區的60歲男性。再者為「利息王」，去年繳77萬元，為一名住在台北市大安區的40歲男性。居第六為「執行業務收入王」，去年繳44萬補充保費，為一名住在台北市中山區的70歲男性。

健保署承保組科長李春娥表示，受到補充保費費率隨一般保費調降，由2％下調至1.91％，及去年租金、執行業務收入、股利及利息四項補充保費扣費下限由原來5000元上調至2萬元影響，去年六項補充保費王中有四項的繳費金額均呈現下滑的情形， 但「利息王」及「獎金王」卻逆向一枝獨秀增加，「獎金王」由前年年繳100萬元增加至115萬元，「利息王」則由65元萬增加至77萬元，與去年景氣較好及民眾儲蓄意願上升，也可能是當年固定存單剛好到期，領到大筆的利息所致。

(中時)