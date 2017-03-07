馬雲建議賣一件假貨關7天
雖然不是兩會代表委員，但在大陸兩會召開期間，阿里巴巴集團董事局主席馬雲7日發微博，重申將推動加重刑罰治理假貨的決心。「我建議參考酒駕醉駕治理，設想假如銷售一件假貨拘留7天，製造一件假貨入刑，那麼我想今天中國的智慧財產權保護現狀、食品藥品安全現狀，我們國家未來的創新能力一定會發生天翻地覆的變化。」
他說，中國絕大部分製假售假者幾乎不承擔法律責任，違法成本極低而獲利極豐，很難想像假貨如何才能打乾淨。
近日，大陸全國人大代表、廣東馬可波羅陶瓷有限公司董事長黃建平公開指責淘寶，認為自己只授權了2家網店，但淘寶上竟然冒出了500多家店鋪，且嚴重擾亂了馬可波羅的價格和服務體系，更是對實體經濟的釜底抽薪。
淘寶5日回應稱，「打假是我們的責任，但是管理好自己的管道是您自己的責任。」阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳稱，2014年以來，「馬可波羅」品牌從未在阿里巴巴平台進行過一次投訴。但在過去半年，阿里主動為馬可波羅刪除了疑似智慧財產權侵權連結2353條。
(旺報)
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