婦人買凶自殺詐保 保險公司免賠定讞

華姓婦人因不堪債台高築，萌生尋死詐領保險金念頭，並透過胞兄僱槍手殺死她，她的子女打官司要求保險公司理賠。最高法院今天判保險公司免賠定讞。

刑事部分，台灣高等法院更二審依違反槍砲彈藥等罪判華姓婦人前夫許碧誠、胞兄華明雄及槍手施耀宗判刑6年到6年6月不等刑期，案經上訴，最高法院撤銷發回，目前由高院更三審審理中。

判決指出，與前夫許碧誠開設便利超商的華姓婦人，因財務狀況不佳，民國97年間陸續將名下房產變賣後，仍無法清償債務，再加上華婦互助會遭倒會，積欠債款達新台幣1400萬元，華婦走投無路，想起自己曾投保壽險與意外險，因而萌生尋死、詐領保險金念頭。

判決指出，華姓婦人多次請託胞兄華明雄代尋槍手，華兄因而買通施耀宗，將制式手槍交給施，華婦再於97年10月13日，開車前往桃園縣大園鄉台61線道路，先由許碧誠撥打11通電話給華婦，製造急尋華婦的假象後，再由施耀宗從車外開槍射殺華婦，華婦一槍斃命。

行政院海巡署隊員隔天發現華婦死在車內，經調查發現，死者胞兄曾介入保險金分配，且華婦在死亡當天，曾與前夫在電梯內擁吻；華明雄也曾證稱，華婦生前死意堅決，多次問他「能不能找到人」、「要如何死比較愉快」，再加上秘密證人證稱，華婦曾透露已找到槍手，檢警因而認定華婦買凶自殺。1060307

(中央社)