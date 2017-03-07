大馬：金正男案嫌犯 藏身北韓大使館

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馬來西亞總警長今天表示，涉及暗殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，而被通緝的2名北韓籍人士藏身在吉隆坡北韓駐馬來西亞大使館。

路透社報導，總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）在記者會上告訴記者：「他們還想躲在大使館多久...他們什麼時候會出來，只是時間問題。」

卡立阿布巴卡表示，北韓當局沒有配合調查。金正男2月13日在吉隆坡國際機場，遭人用VX神經毒劑殺害。VX神經毒劑被聯合國歸類為大規模毀滅性武器。（譯者：中央社陳昱婷）1060307

(中央社)