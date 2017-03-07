4/5起 北市補助口服輪狀病毒疫苗
台北市政府衛生局今天宣布，4月5日起，台北市領有醫療補助證的嬰幼兒，北市府將補助輪狀病毒疫苗費用，預估北市每年3萬名嬰兒受惠。
衛生局疾病管制處長陳少卿表示，嬰幼兒如果感染輪狀病毒將水瀉、嘔吐，也可能會有頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心與肌肉痠痛等症狀，最長可持續10天，接種輪狀病毒疫苗可有效避免。
目前台灣使用的疫苗有2種，各為口服2劑、3劑，但需自費，台灣大學醫學院附設醫院小兒科主任黃立民表示，疫苗為自費，接種率約4成到6成，台北市家長經濟好一些，有6成，但離目標9成還很遠，希望補助後能達9成。
4月5日起，只要領有台北市第二類醫療補助證（低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案）嬰兒，疫苗費用全額補助，最高補助新台幣5700元；領第一類及第三類醫療補助證嬰兒，補助2100元。
台北市長柯文哲表示，拉肚子是小孩常見疾病，又以輪狀病毒為主要因素，通常台北市是有錢人自費施打、窮人小孩就繼續拉肚子，政府基於醫療機會平等，定額、全額補助。
柯文哲開玩笑說，小朋友沒投票權，「對他好也不會投票給你，10年後要選總統也輪不到他們投票」，但「該怎麼做就怎麼做」。1060307
(中央社)
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