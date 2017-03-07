逆差危國安 白宮貿易顧問劍指德中

美國總統川普政府首席貿易顧問納瓦洛今天表示，貿易逆差威脅國安，可能導致美國失去自由與繁榮，他並將矛頭再次對準中國大陸及德國。

法新社報導，在理直氣壯地闡述一個積極性貿易政策時，主掌白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）的納瓦洛（Peter Navarro）指責經濟學家和媒體忽略貿易赤字造成的風險，且擁抱「舊時的世界觀」。

納瓦洛在美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics）演講時，特別點名中國大陸和德國，指稱「在固定匯率、有管理的浮動匯率和公然操控匯率的現實世界」，美國貿易逆差不可能如經濟學家所說，理論上會有所調整。

談到對美享有近3500億美元順差的中國大陸，納瓦洛用了整篇演講近半的篇幅，稱大陸致力於一項「有意識的戰略」，大張旗鼓地增加包含美、德在內的全球投資，一週買下一間當地公司。

納瓦洛抱怨中國大陸操縱貨幣，以及規定想赴大陸經營的公司需與大陸國內公司建立合資企業。

川普誓言將中國大陸列為貨幣操縱國，此舉可能啟動貿易制裁程序。在被問到相關議題時，納瓦洛表示，財政部會在下月的報告內提及。

被問及中國大陸目前的貨幣匯率有無被低估，納瓦洛表示這得取決於財政部的報告，但他認為「很明顯地，中方慣於採取積極政策，以確保貨幣被低估。」

至於美德間650億美元貿易逆差，納瓦洛表示，由於德國的立場是不能以單一歐盟與歐元區成員之姿，單獨與美國舉行貿易談判，使得美德間成為「我們所要處理最棘手的貿易逆差之一。」

納瓦洛提及德國總理梅克爾（Angela Merkel）計畫14日訪問華府時表示，他認為這有助於和德國坦率討論，讓雙方能在歐盟與歐元區的框架及限制外，處理縮小貿易逆差事宜。

納瓦洛表示，川普政府將聚焦於採強硬手段，「消除貨幣操縱和其他形式的貿易不公」，以便增加經濟成長與就業機會。他說：「川普政府其中一個主要目標，就是恢復美國所有的供應鏈與製造能力，如果遊戲規則很公平，這種能力本就應該會存在。」（譯者：中央社陳亦偉）1060307

(中央社)