WBC》台灣加油團親臨韓國加油 林智勝媽媽也在其中

中華隊隊長林智勝的媽媽(中)也親臨高尺巨蛋為中華隊加油。(周鎮宇 攝)

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經典賽中華隊今首戰面對以色列，台灣球迷加油團也抵達韓國高尺巨蛋，隊長林智勝的媽媽也在其中，親自到現場替兒子加油，也特別準備原著民傳統服飾，希望中華隊拿下勝利後慶祝。

這次經典賽預賽再韓國舉行，林智勝的母親特地召集親朋好友，一路從台東出發，到桃園搭飛機親自來加油打氣，林媽媽說：「這次智勝擔任隊長壓力相當大。昨天見面時我有跟他說：『做好自己、盡心比賽，不要給自己太大的壓力』，但他也只是笑笑回我。」

昨抵韓國時林媽媽也有特別觀看昨天的以色列與韓國之戰，她表示，以色列前場真的表現得很好，看起來真的很厲害，不過中華隊有加油團加持，一定會拿下勝利。

(中時電子報)

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